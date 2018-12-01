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كلوب يثني على قدرات إيفرتون قبل مواجهة ليفربول

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:55 ص
كلوب يثني على قدرات إيفرتون قبل مواجهة ليفربول
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الفجر الرياضي
 

أثنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على قدرات إيفرتون، قبل مواجهة الطرفين بالدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "إنها مباراة خاصة ومختلفة، لم نملك الوقت الكافي من أجل الاستعداد لها".

وأضاف "إيفرتون فريق مختلف، لم نكن نحتاج للهزيمة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، من أجل الحماس لتجاوز التوفيز".

وتابع "ماركو سيلفا مدرب إيفرتون يمتلك تشكيلة قوية للغاية تضم ريتشارليسون وياري مينا وكولمان".

واستطرد كلوب"لا أحب الحديث عن اللاعبين غير المتاحين لنا، من الواضح أننا نمتلك البدائل المتاحة، هندرسون سيغيب عن اللقاء".

وأردف المدرب الألماني "نحن غير سعداء بالأداء أمام سان جيرمان، بعد اللقاء كنا مستعدين مباشرة لخوض مباراة أخرى أمامهم".

واختتم "استقبلنا 5 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وأنتم تقولون أن هناك أزمة في وسط الملعب، ولكني لا أرى ذلك".

ويلتقي ليفريول إيفرتون، مساء الأحد المقبل في ديربي الميرساسيد، ضمن منافسات البريميرليج.

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