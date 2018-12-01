سماء يحيى تعرض "حلاوة زمان" بمتحف محمود مختار.. الخميس





تحت عنوان "حلاوة زمان" يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة الدكتورة سماء يحيى وذلك بقاعة (إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي يوم الخميس القادم الموافق 6 ديسمبر في السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.





وصرح الدكتور خالد سرور: "في معرض "حلاوة زمان" استمرار واضح من الفنانة سماء يحيى على حالة الشغف المذهل بمفردات الهوية البصرية الثقافية المصرية فأعمالها وموضوعاتها محفورة في وجدان المواطن المصري تستدعيها بذكاء وتوظفها في موضوعات معارضها برؤية خاصة تهتم الفنانة بالطبقة الشعبية وعاداتها وتقاليدها بوعيٍ واهتمام كبيرين بثراء وقيمة هذا المخزون الثقافي وتنوعه وتفرده تجربة شديدة التعلق بالأرض وبالناس وبالحياة تغوص في دروب الفن متشبثة بشخصيتها المصرية كعنوان أصيل لشخصيتها الفنية".



