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عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الإنتاج

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:45 ص
عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الإنتاج
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الفجر الرياضي
 
اقترب محمود حمادة لاعب وسط الإنتاج الحربي، من الانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مسؤولو الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، دخل في مفاوضات رسمية للحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجاري.

ويشهد حمادة فترة من التألق مع فريقه تحت قيادة مختار مختار المدير الفني، وتواجده بشكل أساسي منذ بداية الموسم الحالي.
المزيد عن: محمد محمود كورة كرة رياضة الاهلي الانتاج الحربي
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