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عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بتروجت

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:30 ص
عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بتروجت
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علي نبوي
 
استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بتروجت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان - 
أحمد الشيخ - ناصر ماهر

خط الهجوم : وليد أزارو.
المزيد عن: كورة كرة رياضة بتروجت الدوري المصري الدوري الاهلي
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