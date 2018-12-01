اليوم.. مواجهات قوية بالمجموعة العاشرة القسم الثالث
السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:28 صهيثم حبيب
تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ ١٣ بالمجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث حيث تقام ست مباريات فى الثانية والنصف عصرا .
دكرنس أصحاب الصدارة برصيد ٣٠ نقطة في مواجهة سهلة عمليا حينما يحل ضيفا على شباب فارسكور صاحب المركز العاشر برصيد ٩ نقاط .
بورفؤاد صاحب المركز الثانى برصيد ٢٨ نقطة يأمل في لمواصلة المطاردة حينما يحل ضيفا ثقيلا على بنى عبيد صاحب المركز الثامن برصيد ١٢ نقطة .
أبناء شربين أصحاب المركز الثالث برصيد ٢٦ نقطة يبحثوا عن العودة للمنافسة والاقتراب مجددا من الصدارة عندما يستقبل الرباط والأنوار صاحب مؤخرة الترتيب برصيد ٧ نقاط .
ويسعى غزل دمياط صاحب المركز الرابع برصيد ١٨ نقطة لمواصلة إنتصاراته حينما يلاقي ضيفه إتحاد المنزلة صاحب المركز الخامس برصيد ١٤ نقطة .
ميت الخولى صاحب المركز الحادى عشر برصيد ٨ نقاط يستضيف بلقاس صاحب المركز السادس برصيد ١٣ نقطة .
وأخيرا يستضيف المطرية صاحب المركز التاسع برصيد ١١ نقطة نظيرة مياه الدقهلية صاحب المركز السابع برصيد ١٢ نقطة .
وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة العاشرة بالقسم الثالث :
١- دكرنس : ٣٠ نقطة
٢- بورفؤاد : ٢٨ نقطة
٣- شربين : ٢٦ نقطة
٤- غزل دمياط : ١٨ نقطة
٥- المنزلة : ١٤ نقطة
٦- بلقاس : ١٣ نقطة
٧- مياه الدقهلية : ١٢ نقطة
٨- بنى عبيد : ١٢ نقطة
٩- المطرية : ١١ نقطة
١٠- فارسكور : ٩ نقاط
١١- ميت الخولي : ٨ نقاط
١٢- الرباط والانوار : ٧ نقاط