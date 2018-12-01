اليوم.. مواجهات قوية بالمجموعة العاشرة القسم الثالث





تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ ١٣ بالمجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث حيث تقام ست مباريات فى الثانية والنصف عصرا .





دكرنس أصحاب الصدارة برصيد ٣٠ نقطة في مواجهة سهلة عمليا حينما يحل ضيفا على شباب فارسكور صاحب المركز العاشر برصيد ٩ نقاط .





بورفؤاد صاحب المركز الثانى برصيد ٢٨ نقطة يأمل في لمواصلة المطاردة حينما يحل ضيفا ثقيلا على بنى عبيد صاحب المركز الثامن برصيد ١٢ نقطة .





أبناء شربين أصحاب المركز الثالث برصيد ٢٦ نقطة يبحثوا عن العودة للمنافسة والاقتراب مجددا من الصدارة عندما يستقبل الرباط والأنوار صاحب مؤخرة الترتيب برصيد ٧ نقاط .





ويسعى غزل دمياط صاحب المركز الرابع برصيد ١٨ نقطة لمواصلة إنتصاراته حينما يلاقي ضيفه إتحاد المنزلة صاحب المركز الخامس برصيد ١٤ نقطة .





ميت الخولى صاحب المركز الحادى عشر برصيد ٨ نقاط يستضيف بلقاس صاحب المركز السادس برصيد ١٣ نقطة .





وأخيرا يستضيف المطرية صاحب المركز التاسع برصيد ١١ نقطة نظيرة مياه الدقهلية صاحب المركز السابع برصيد ١٢ نقطة .





وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة العاشرة بالقسم الثالث :





١- دكرنس : ٣٠ نقطة

٢- بورفؤاد : ٢٨ نقطة

٣- شربين : ٢٦ نقطة

٤- غزل دمياط : ١٨ نقطة

٥- المنزلة : ١٤ نقطة

٦- بلقاس : ١٣ نقطة

٧- مياه الدقهلية : ١٢ نقطة

٨- بنى عبيد : ١٢ نقطة

٩- المطرية : ١١ نقطة

١٠- فارسكور : ٩ نقاط

١١- ميت الخولي : ٨ نقاط

١٢- الرباط والانوار : ٧ نقاط