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اليوم.. مواجهات قوية بالمجموعة العاشرة القسم الثالث

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:28 ص
اليوم.. مواجهات قوية بالمجموعة العاشرة القسم الثالث
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هيثم حبيب
 

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ ١٣ بالمجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث حيث تقام ست مباريات فى الثانية والنصف عصرا .

دكرنس أصحاب الصدارة برصيد ٣٠ نقطة في مواجهة سهلة عمليا حينما يحل ضيفا على شباب فارسكور صاحب المركز العاشر برصيد ٩ نقاط .

بورفؤاد صاحب المركز الثانى برصيد ٢٨ نقطة يأمل في لمواصلة المطاردة حينما يحل ضيفا ثقيلا على بنى عبيد صاحب المركز الثامن برصيد ١٢ نقطة .

أبناء شربين أصحاب المركز الثالث برصيد ٢٦ نقطة يبحثوا عن العودة للمنافسة والاقتراب مجددا من الصدارة عندما يستقبل الرباط والأنوار صاحب مؤخرة الترتيب برصيد ٧ نقاط .

ويسعى غزل دمياط صاحب المركز الرابع برصيد ١٨ نقطة لمواصلة إنتصاراته حينما يلاقي ضيفه إتحاد المنزلة صاحب المركز الخامس برصيد ١٤ نقطة .

ميت الخولى صاحب المركز الحادى عشر برصيد ٨ نقاط يستضيف بلقاس صاحب المركز السادس برصيد ١٣ نقطة .

وأخيرا يستضيف المطرية صاحب المركز التاسع برصيد ١١ نقطة نظيرة مياه الدقهلية صاحب المركز السابع برصيد ١٢ نقطة .

وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة العاشرة بالقسم الثالث :

١- دكرنس : ٣٠ نقطة
٢- بورفؤاد : ٢٨ نقطة
٣- شربين : ٢٦ نقطة
٤- غزل دمياط : ١٨ نقطة
٥- المنزلة : ١٤ نقطة
٦- بلقاس : ١٣ نقطة
٧- مياه الدقهلية : ١٢ نقطة
٨- بنى عبيد : ١٢ نقطة
٩- المطرية : ١١ نقطة
١٠- فارسكور : ٩ نقاط
١١- ميت الخولي : ٨ نقاط
١٢- الرباط والانوار : ٧ نقاط
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