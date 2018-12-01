جمهور الهضبة يشاركه الاحتفال بـ"كل حياتي" وسط أجواء عالمية.. ودبلة دينا الشربيني تتصدر المشهد
أحيا الميجا ستار عمرو دياب واحدة من أضخم الحفلات بالقاهرة والتي ضمت قرابة الـ ٥٠ ألف من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على مشاركة "الهضبة" في أولى سهراته اللايف عقب إطلاق البومه الأخير "كل حياتي".
من جانبه حرص الهضبة علي إرضاء الالآف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "يا ساحر" التي افتتح بها فقرته ومرورا بأغاني " قمرين"، " ده لو اتساب:، " يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"، "إنت مغرور"، "برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله علي جماله"، "ليلي نهاري"، "باين حبيت"، "وياه"،"خلينا لوحدينا"، "نغمة الحرمان"، "كنت في بالي".. وغيرها ممن قدمها علي مدي قرابة الساعتين.
شهد الحفل العديد من الاغماءات بسبب التزاحم الشديد بالإضافة إلى تكدس أبواب الدخول بالجمهور منذ الثانية ظهرًا وحتي ختام الحفل في الحادية عشر مساءً.
كما لوحظ ارتداء الهضبة "دبلة" في يده اليمني وأخري في "اليسرى" التي علق عليها بعض محبيه بدعابة قائلين "دبلة دينا الشربيني ..بقت رسمي ".