ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جمهور الهضبة يشاركه الاحتفال بـ"كل حياتي" وسط أجواء عالمية.. ودبلة دينا الشربيني تتصدر المشهد

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
جمهور الهضبة يشاركه الاحتفال بـكل حياتي وسط أجواء عالمية.. ودبلة دينا الشربيني تتصدر المشهد
طباعة
يارا أحمد
 


أحيا الميجا ستار عمرو دياب واحدة من أضخم الحفلات بالقاهرة والتي ضمت قرابة الـ ٥٠ ألف من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على مشاركة "الهضبة" في أولى سهراته اللايف عقب إطلاق البومه الأخير "كل حياتي".


من جانبه حرص الهضبة علي إرضاء الالآف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "يا ساحر" التي افتتح بها فقرته ومرورا بأغاني " قمرين"، " ده لو اتساب:، " يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"، "إنت مغرور"، "برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله علي جماله"، "ليلي نهاري"، "باين حبيت"، "وياه"،"خلينا لوحدينا"، "نغمة الحرمان"، "كنت في بالي".. وغيرها ممن قدمها علي مدي قرابة الساعتين.


شهد الحفل العديد من الاغماءات بسبب التزاحم الشديد بالإضافة إلى تكدس أبواب الدخول بالجمهور منذ الثانية ظهرًا وحتي ختام الحفل في الحادية عشر مساءً.


كما لوحظ ارتداء الهضبة "دبلة" في يده اليمني وأخري في "اليسرى" التي علق عليها بعض محبيه بدعابة قائلين "دبلة دينا الشربيني ..بقت رسمي ".



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما حفل النائب عمرو صدقى الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
x
17:00
واتفورد
مانشستر سيتي
x
17:00
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
x
17:00
برايتون
ساوثهامتون
x
19:30
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
x
16:25
التعاون
الرائد
x
16:40
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
x
21:45
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
x
19:00
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
x
16:30
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
x
16:30
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
x
21:00
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
x
18:00
الأهلي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 2:30:02 AM