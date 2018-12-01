الإسماعيلي يستقبل بيراميدز في دوري الجمهورية مواليد 97

يحل اليوم السبت فريق بيراميدز ضيفا علي الإسماعيلي في إطار الجولة الحادية عشر من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 97.





يدخل الإسماعيلي اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 15 نقطة بينما يدخل بيراميدز اللقاء محتلا المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن الاسماعيلي برصيد 16 نقطة.





وقد فاز الاسماعيلي في الجولة الماضية علي الزمالك بثنائية نظيفة بينما فاز بيراميدز على بتروجيت بهدفين دون مقابل.





ويسعي أحمد فكري الصغير (ويا) المدير الفني لفريق الإسماعيلي لاستكمال سلسلة الإنتصارات والتقدم بجدول المسابقة





الجهاز الفني للإسماعيلي يتكون من ..





أحمد فكري الصغير (ويا) مدير فني

سيد الحداد مدرب عام

سيد توفيق مدرب حراس مرمى

محمد محمود إداري

محمد مجدي أخصائي إصابات ملاعب