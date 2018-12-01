إبراهيم سعيد: كاسونجو كارثة وهذه الحسنة الوحيدة لجروس

شن إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق هجوماً حاداً على كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ولاعبيه بعد الخروج من البطولة العربية على يد الاتحاد السكندري.





وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " لا أعرف سبب إصرار جروس على إشراك كاسونجو والبعض يقول أنه الهداف التاريخي للزمالك وهذه كارثة".





واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " اللاعبين بنسبة 70% لم يتدربوا على ركلات الجزاء وكانت مباراة (تحرق الدم) والحسنة الوحيدة في جروس هي الاستقرار".