تفاصيل جلسة الكناني مع مجلس إدارة المنصورة

عقد مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة حاتم المير جلسة طارئة مع الجهاز الفني بقياده ياسر الكناني من أجل حل أزمة المستحقات ووضع أسس لها وخارطه طريق وتم الاتفاق أيضا على عقد جلسة كل شهر بين مجلس الإدارة والجهاز الفني للمناقشه حول أوضاع الفريق بالقسم الثاني.



