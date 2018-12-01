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تفاصيل جلسة الكناني مع مجلس إدارة المنصورة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:42 ص
تفاصيل جلسة الكناني مع مجلس إدارة المنصورة
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زياد مأمون
 

عقد مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة حاتم المير جلسة طارئة مع الجهاز الفني بقياده ياسر الكناني من أجل حل أزمة المستحقات ووضع أسس لها وخارطه طريق وتم الاتفاق أيضا على عقد جلسة كل شهر بين مجلس الإدارة والجهاز الفني للمناقشه حول أوضاع الفريق بالقسم الثاني.


يذكر أن الفريق البرتقالي يمر بعده مشاكل في الأونة الاخيرة أهمها أزمة اللاعب كريم بدير والذي عاد للتدريبات وأزمة المستحقات وعدم نزول اللاعبين المران وأزمة اللاعبين والجهاز الفني مع الجمهور عقب مباراة الحمام.


وقال المدير الفني ياسر الكناني أن الفترة القادمة صعبة ننافس بها بكل قوة على الصعود للدوري الممتاز، وأضاف أن أزمة المستحقات سوف يكون لها حل وطموح فريقة دائما هو الوصول بنادي المنصورة للمكان الطبيعي له.

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