بيومي فؤاد لـ"الأهلاوية": ولا يهمكم يا ولاد الدولاب مليان بطولات"













أكد الفنان بيومى فؤاد، أن هزيمة الأهلي الأخيرة كانت واضحة منذ البداية، لافتًا إلى أنه حينما يكون مشاركًا في عمل فني مثلا وبه مشاكل تكون النتيجة معروفة مسبقًا.وأضاف خلال لقائه فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن المشاكل التى توجد بالنادى الأهلى سبب سقوطه، وخروجه من الدوري".ووجه حديثه لـ جمهور الأهلي قائلًا لهم: "ولا يهمكم يا ولاد الدولاب مليان بطولات الله أكبر، وكل نادى يمر بكبوة".