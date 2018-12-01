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بيومي فؤاد لـ"عمرو أديب": مش مضايق من هزيمة الأهلي.. والأخير يرد: "نكدت عليا"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:35 ص
بيومي فؤاد لـعمرو أديب: مش مضايق من هزيمة الأهلي.. والأخير يرد: نكدت عليا
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مريم الشريف
 
علق الفنان بيومى فؤاد على الخسارة الأخيرة لفريق النادي الأهلي، قائلًا: "برشلونه بيقع والريال مدريد كذلك"، قائلًا للاعيبة الأهلي: "أنتم أسعدتونا كتير ومن حقكم تتغلبوا وبراحتكم".

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، على قناة MBC مصر، أنه ليس منزعجًا لهزيمة الأهلي نهائيًا، فيما علق أديب قائلًا: "إنت كدة نكدت عليا!". 

وأشار بيومى، إلى أن أصدقائه الزملكاوية جاءوا إليه أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية فى شارع البحر الأعظم، لمضايقته كونه أهلاوي صميم، لكنه لم يغضب منهم.


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