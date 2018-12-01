بيومي فؤاد لـ"عمرو أديب": مش مضايق من هزيمة الأهلي.. والأخير يرد: "نكدت عليا"









علق الفنان بيومى فؤاد على الخسارة الأخيرة لفريق النادي الأهلي، قائلًا: "برشلونه بيقع والريال مدريد كذلك"، قائلًا للاعيبة الأهلي: "أنتم أسعدتونا كتير ومن حقكم تتغلبوا وبراحتكم".وأضاف خلال لقائه فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، على قناة MBC مصر، أنه ليس منزعجًا لهزيمة الأهلي نهائيًا، فيما علق أديب قائلًا: "إنت كدة نكدت عليا!".وأشار بيومى، إلى أن أصدقائه الزملكاوية جاءوا إليه أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية فى شارع البحر الأعظم، لمضايقته كونه أهلاوي صميم، لكنه لم يغضب منهم.