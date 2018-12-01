عاجل.. اعرف شروط وموعد تحديد مستحقي الدعم والمستبعدين من منظومة البطاقات التموينية





تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من شهر يناير 2019، في تطبيق عدد من الشروط والمحاور لتحديد المستحقين للدعم التمويني للاستمرار في المنظومة، وكذلك المستبعدين من المنظومة والذين لا يستحقون الدعم التمويني، وجاءت كالتالي؛





1- تنقية جميع البطاقات التموينية من الأسماء المكررة والوهمية بالبطاقات التموينية، وحالات الوفاة نهاية شهر نوفمبر الجاري.

2- تصفية البطاقات التموينية لتحديد من يستحق الدعم التمويني من عدمه، وذلك من خلال تحديد الفئأت الأولي بالرعاية.

3- التواصل مع التأمينات الاجتماعية ووزارتي "الصحة- الهجرة" والأحوال المدنية والجوازات ومركز المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، للتأكد من صحة بيانات المستفيدين بالبطاقات التموينية.

4- وضع 3 محاور رئيسية وهي الدخل والإنفاق والممتلكات وقياس مستوى استهلاك المواطنين من الكهرباء، حيث سيعتمد في هذه المحاور على استمرار المواطنين على البطاقة التموينية أو حذف البطاقة التموينية أو الاستبعاد من البطاقة التموينية.





وقال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تحذف الفئات الأتية من على البطاقات التموينية وهي: "حالات الوفاة، المكررين على أكثر من بطاقة تموينية، والمسافرين للخارج فترة طويلة".





وأشار المتحدث باسم التموين، إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تصحيح بيانات البطاقات التموينية بنهاية شهر نوفمبرالجاري، وأن تنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية سيكون بناء على عدد من المؤشرات مثل الرواتب، والتأمينات المدفوعة، وحجم الإنفاق على الكهرباء وفواتير المحمول والدخل والممتلكات وامتلاك سيارات معينة لتحديد من يستحق الاستمرار في منظومة الدعم من عدمه.



