فتاة تنجب طفلا من شقيقها بعد علاقة جنسية دامت 547 يوما في الإسماعيلية

تجرد عامل من كل معاني الإنسانية، وأبحر في نهر الإجرام، ليقع في شر نفسه لإمارة بالسوء وأعماله الشيطانية، عندما تعدى جنسيًا على شقيقته طوال عام ونصف "أي ما يقرب من 547 يوما" وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها طفلًا في محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.





تلقى اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبو صوير، يفيد بوصول بلاغ من نقطة شرطة مستشفى الإسماعيلية العام، بوضع المدعوة "فاطمة.ح.أ" 21 عامًا، طفلًا ذكرًا بقسم النساء والتوليد بذات المستشفى، واتهام شقيقها المدعو "أحمد" 28 عامًا، بمعاشرتها معاشرة الأزواج طوال عام ونصف، بمنزله الكائن بمنطقة الوراورة بمركز ومدينة أبو صوير، حيث كانت تقيم مع شقيقها وزوجته بمنزله، ومنذ عام ونصف حدثت مشاجرة بين شقيقي وزوجته على إثرها تركت زوجته المنزل، ثم قام شقيقي بمعاشرتي معاشرة الأزواج طوال عام ونصف حتى فوجئت بأنني حامل، وقمت بوضع طفلي اليوم.





وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية، والرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث مركز شرطة أبو صوير، ومعاوني المباحث النقيب أحمد جمال، وأحمد طلبة، ومحمد ربيع، للتأكد من صحة الواقعة، وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة المعلومات، وتم ضبط المتهم وبمناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة.





وتم التحفظ علي الفتاة وشقيقها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري عرضهما على النيابة العامة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.