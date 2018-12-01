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"صحة البحر لأحمر": الكشف على 85431 مريضا وإجراء 810 عملية جراحية خلال شهر أكتوبر الماضي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:14 ص
صحة البحر لأحمر: الكشف على 85431 مريضا وإجراء 810 عملية جراحية خلال شهر أكتوبر الماضي
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محمد طه
 
أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة بالبحر الأحمر، نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال شهر أكتوبر حيث تم استقبال عدد 28008 مريض وتم الكشف على 57423 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات وتم اجراء عدد 810 عملية مابين كبري وصغري وذات مهاره وتم اجراء عدد 593 حالة ولادة طبيعية وعدد 306 ولادة قيصرية.

وأضاف "مرعي" تم عمل 2739جلسة علاج طبيعي لعدد 660 حالة وتم عمل اشعة عادية لـ 4277 حالة، وتم عمل اشعة موجات فوق صوتية ل 1162 حالة، وتم إجراء أشعة مقطعية لـ578 حالة، وإجراء رنين مغناطيسي ل 319حالة، وإجراء 96 اشعة ايكو على القلب، و931 جلسة غسيل كلوي موزعة إلى 3 شرائح إيجابي فيروس سي بي والسلبي منها وتم استقبال 109 طفل حديثي ولادة بالحضانات واستقبال 202 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والاعصاب.

وأشار وكيل وزارة الصحة في تصربحات صحفية، اليوم، إلى أن المديرية تكثيف جهودها ؛ لدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي منها لخدمة جميع المرضى بمحافظة البحر الأحمر.
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