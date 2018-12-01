الحمام يواجة الشرطة والحرية مع مطروح في القسم الثالث

تستانف السبت مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعه الرابعه عشر لدوري الدرجة الثالثة بثلاث مباريات بعد تأجيلها لمده أسبوع بسبب الظروف الجوية حيث يواجه مركز شباب الحمام صاحب المركز الثاني فريق الشرطه بملعب مركز شباب الحمام بينما يواجه الحريه المتصدر فريق مطروح بالملعب الفرعي باستاد برج العرب.



