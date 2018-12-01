الحمام يواجة الشرطة والحرية مع مطروح في القسم الثالث
السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:18 صأحمد تيتو
تستانف السبت مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعه الرابعه عشر لدوري الدرجة الثالثة بثلاث مباريات بعد تأجيلها لمده أسبوع بسبب الظروف الجوية حيث يواجه مركز شباب الحمام صاحب المركز الثاني فريق الشرطه بملعب مركز شباب الحمام بينما يواجه الحريه المتصدر فريق مطروح بالملعب الفرعي باستاد برج العرب.
وعلي ملعب مركز شباب الدخيله يواجه شباب الضبعه فريق الترجي .
وتختتم لقاءات الجوله الأحد بلقاء مصري السلوم مع هلال الضبعه علي ملعب مركز شباب الحمام.
ترتيب المجموعة:
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1- الحرية 24 نقطه
2-مركز شباب الحمام 18 نقطه
3- الشرطهة 17 نقطه
4-المصري السلوم 13 نقطه
5- الهلال 11 نقطه
6- شباب الضبعه 9 نقاط
7- مطروح 7 نقاط
8- الترجي 6 نقاط