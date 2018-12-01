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الإسماعيلي يستضيف الأهلي في قمة مباريات دوري الجمهورية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:17 ص
الإسماعيلي يستضيف الأهلي في قمة مباريات دوري الجمهورية
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شيماء أمين
 

يحل عصر السبت فريق الاهلي ضيفا علي الإسماعيلي في اطار الجولة الثالثة عشر من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003.


ويدخل الإسماعيلي اللقاء محتلا المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 22 نقطة بينما يدخل الاهلي اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 24 نقطة.


ويطمح وليد بليغ المدير الفني لفريق الإسماعيلي في اداء مباراة جيدة ويسعي للفوز بنقاطها للمنافسة علي المراكز الثلاثة الاولي بجدول المسابقة باول مشاركة للفريق ببطولة دوري الجمهورية للناشئين هذا الموسم.


وتضم القائمه كل من : عبدالله جمال و زياد جابر في حراسة المرمى، وسيف رضا وخالد عوض و امير الورداني و عبد الرحمن صابر وادهم خفاجه واحمد رضاومحمد ايهاب و محمود مطاوع و ايهاب زيزو وأسامة مصطفي و محمد امبابي ومحمد أشرف و مروان أيمن وحازم نبيل ومحمد أبو الخير وعمر الساعي ومحمد عبدالمنعم وعمرو سعيد.


ويضم الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي


ك / هاني الزاوي مشرف عام 
ك / وليد بليغ مدير فني
ك/ جمال أبو جميل مدرب عام 
ك / ميدو امان مدرب
ك / صلاح الحسن مدرب حراس 
ك / محمد نجيب مدير إداري
ك / محمد حسن علاج طبيعي

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