محافظ البحر الأحمر يعلن انطلاق مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" اليوم

ضمن 11 محافظة على مستوى الجمهورية منهم محافظة البحر الأحمر.



ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على صحة المواطنين والتوسع في تنفيذ خطة البرنامج القومى للقضاء على "فيروس سي" ليشمل طلاب المدارس الثانوى والجامعات من سن 18 سنة.



ومن جانبه، قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر يطلق إشارة البدء الحملة من خلال مستشفي الغردقة العام في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وقال "مرعب"، إنه تم تجهيز وتدريب 90 مجموعة طبية، وتجهيز 24 مقرا ثابتا بالوحدات الصحية والمستشفيات و10 مقرات متحركة بالإضافة إلى قوافل تجوب عدد من المناطق المختلفة للوصول إلى جميع المواطنين بالمحافظة.



ولفت إلى إنشاء ملف خاص لكل مواطن يشمل على كافة النتائج لتكوين قاعدة بيانات مستقبلية وتوفير 14 خط أرضي لمساعدة مجموعات العمل بالوحدات لتوفير الإنترنت لأول مرة على مستوى الجمهورية، كما جرى توفير أحدث جهاز PCR بقيمة 2 مليون جنيه ليتم إجراء تحليل العينات لأول مرة بالمحافظة بدلا من نقلها للقاهرة.



وتجري مديرية الصحة بالبحر الأحمر، حصرا دقيقا للمواطنين يشمل الأهالي والمقيمين بالمحافظة وعمل مركز عمليات دائم بالمديرية خلال فترة الحملة.



أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد والانتهاء تماما من تنفيذ كافة الاجراءات واتخاذ التدابير اللازمة والتجهيزات لبدء انطلاق فعاليات تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والتى يتم انطلاق فعالياتها فى المرحلة الثانية اعتبارا من صباح اليوم،