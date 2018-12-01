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محمد حلمي: الدولة دعمت أراضي الخريجين بـ11 ألف جنية للفدان

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:05 ص
محمد حلمي: الدولة دعمت أراضي الخريجين بـ11 ألف جنية للفدان
اللواء محمد حلمي
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داليا الحسين
 
أكد اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه يوجد لجنة لتحديد أسعار الأراضي لتقنينها وتعقد جلسة لاتخاذ القرار بالقيمة، مشيرًا إلى أن هيئة المساحة وهيئة المجتمعات العمرانية واللجنة العليا بوزارة الزراعة مسؤولة عن تقنين أراضي الدولة.

وأضاف" حلمي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي من قانون التقنين هو منع التعدي على أراضي الدولة وأن تكون داخل اطار قانوني، معلقًا: " مش عايزين سياسة الأمر الواقع".

وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن وجود أراضي الدولة تتيح فرصة استغلالها والاستثمار عليها بما يعود بالنفع على بلادنا، مؤكدًا أن المواطن يحصل على عقد رسمي بملكية الأرض بعد إنشاء إجراءات التقنين.

وكشف المدير التنفيذي عن حجم دعم الدولة لأراضي الخريجين، موضحًا أن الهيئة دعمت الشباب بـ11 ألف جنية للفدان بينما تحمل الشاب ألف جنيه ومع ذلك لم يلتزم الشباب، وهو ما أدى إلى مديونيات على الهيئة.
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