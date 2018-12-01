"دبلة" دينا الشربيني في يد الهضبة تخطف الأنظار في حفله (صور)
أحيا النجم عمرو دياب، حفله منذ قليل بكايرو فيستفال مول، ولفت الأنظار بدبلة مع الخاتم الذي يرتديه دائمًا، حيث للمرة الأولي يظهر بدبلة.
ولوحظ ارتداء الهضبة "دبلة" في يده اليمنى وأخرى في "اليسرى" التي علق عليها بعض محبيه بدعابة قائلين "دبلة دينا الشربيني.. بقت رسمي".
ويعد الحفل بمثابة احتفال عمرو دياب مع جمهوره بإطلاق ألبومه الجديد "كل حياتى"، حيث أنه أول حفل جماهيرى للهضبة فى القاهرة بعد إصدار ألبومه الجديد فى الأسواق.
وأجريت خلال الساعات الماضية تجهيزات ضخمة لاستقبال عشاق الهضبة استعدادا لحفله، حيث تم بناء مسرح كبير، وتجهيزه بأحدث الأجهزة والإضاءة والشاشات، ويشارك عدد كبير من رجال الأمن من صباح اليوم لتامين الحفل بسبب القبول الكبير على الحفل من قبل الجمهور.
يضم الألبوم 13 أغنية، "يا ساحر، يتعلموا، هدد، كل حياتى، كنت فى بالى، باين حبيت مع مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب، يا هناه، تعالى، ده لو اتساب، ملاك الحسن، أنت مغرور، قالك ندم".
ويتعاون عمرو دياب فى ألبوم "كل حياتى"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدى.