"دبلة" دينا الشربيني في يد الهضبة تخطف الأنظار في حفله (صور)





أحيا النجم عمرو دياب، حفله منذ قليل بكايرو فيستفال مول، ولفت الأنظار بدبلة مع الخاتم الذي يرتديه دائمًا، حيث للمرة الأولي يظهر بدبلة.





ولوحظ ارتداء الهضبة "دبلة" في يده اليمنى وأخرى في "اليسرى" التي علق عليها بعض محبيه بدعابة قائلين "دبلة دينا الشربيني.. بقت رسمي".



