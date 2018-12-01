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عاجل.. تفاصيل كواليس جديدة عن ضحايا "معدية البحيرة" في المنوفية (فيديو)

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:55 ص
عاجل.. تفاصيل كواليس جديدة عن ضحايا معدية البحيرة في المنوفية (فيديو)
معدية - صورة أرشيفية
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أمنية فوزي
 
دخل أهالي ضحايا معدية المنوفية، في نوبة بكاء على الهواء، مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين.

وقالت والدة شاب يُدعى محمد للبرنامج: "الطمع قتل ابني، ولو أعرف اللي هيحصل مكنتش وافقت إنه يروح".

فيما قالت الحاجة شريفة زوجة عبد الكريم بسيوني، أحد ضحايا الحادث: "العمل والطمع قتلا زوجي"، وبعدها انخرطت في البكاء.

وشيع المئات من أهالي قرية بشتامى بمركز الشهداء وعزبة محسن بمحافظة المنوفية، الإثنين، جثامين ضحايا حادث غرق مركب صيد بفرع رشيد، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 17 آخرين.


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