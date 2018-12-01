عاجل.. القبض على بعض جماهير الاتحاد السكندري بسبب "الشماريخ"

نجحت قوات الأمن في ضبط بعض العناصر من جماهير الاتحاد السكندري التي قامت بإشعال الشماريخ في مدرجات "بتروسبورت" خلال مباراة الفريق ضد الزمالك في إياب دور الـ16 للبطولة العربية.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مشجعي الإتحاد السكندري المتورطين في إشعال الشماريخ بمدرجات "بتروسبورت"، وسيتم عرضهم على النيابة خلال الساعات المقبلة.





يذكر أن الاتحاد السكندري تخطي الزمالك بركلات الترجيح 4/3 وتأهل لدور الثمانية بكأس زايد للأندية أبطال العرب.



