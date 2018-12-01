عاجل.. عمرو دياب يتسبب في أزمة مرورية بالتجمع الأول (صور)





رصدت عدسة "الفجر الفني" عددًا من الصور لأزمة مرورية بعد حفل الهضبة عمرو دياب، بكايرو فيستفال سيتي، وتسبب في شلل مروري كامل بالتجمع الأول.





ويعد الحفل بمثابة احتفال عمرو دياب مع جمهوره بإطلاق ألبومه الجديد "كل حياتى"، حيث أنه أول حفل جماهيري للهضبة فى القاهرة بعد إصدار ألبومه الجديد فى الأسواق.



