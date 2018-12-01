عاجل.. عمرو دياب يتسبب في أزمة مرورية بالتجمع الأول (صور)
رصدت عدسة "الفجر الفني" عددًا من الصور لأزمة مرورية بعد حفل الهضبة عمرو دياب، بكايرو فيستفال سيتي، وتسبب في شلل مروري كامل بالتجمع الأول.
ويعد الحفل بمثابة احتفال عمرو دياب مع جمهوره بإطلاق ألبومه الجديد "كل حياتى"، حيث أنه أول حفل جماهيري للهضبة فى القاهرة بعد إصدار ألبومه الجديد فى الأسواق.
وأجريت خلال الساعات الماضية تجهيزات ضخمة لاستقبال عشاق الهضبة استعدادا لحفله، حيث تم بناء مسرح كبير، وتجهيزه بأحدث الأجهزة والإضاءة والشاشات، ويشارك عدد كبير من رجال الأمن من صباح اليوم لتامين الحفل بسبب القبول الكبير على الحفل من قبل الجمهور.
يضم الألبوم 13 أغنية، "يا ساحر، يتعلموا، هدد، كل حياتى، كنت فى بالى، باين حبيت مع مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب، يا هناه، تعالى، ده لو اتساب، ملاك الحسن، أنت مغرور، قالك ندم".
ويتعاون عمرو دياب فى ألبوم "كل حياتى"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدى.