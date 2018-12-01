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فيدال أمل برشلونة لحل أزمة ديمبلي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:35 ص
فيدال أمل برشلونة لحل أزمة ديمبلي
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ريهام عبدالمحسن
 
ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن التشيلي أرتورو فيدال نجم وسط برشلونة الإسباني أصبح أمل النادي الكتالوني لمعالجة أزمات زميله الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يُعول على فيدال لاحتواء ديمبلي لحل أزمة عدم الانضباط التي يعاني منها وتقويم سلوكياته.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النادي منح دورًا مهمًا لنجم بايرن ميونخ السابق من أجل مراقبة عثمان ديمبلي والاقتراب منه لعدم تكرار تصرفاته السابقة التي خلقت المشاكل داخل غرفة خلع الملابس.

وأشارت سبورت إلى أن ثقة إدارة النادي في أرتورو فيدال جاءت بفضل التزامه وانضباطه فضلًا عن دوره القيادي بين لاعبي الفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
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