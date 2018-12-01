ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. رد فعل ناري من مجلس الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:25 ص
عاجل.. رد فعل ناري من مجلس الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية
طباعة
الفجر الرياضي
 
أعلن رئيس الزمالك عن خصم شهر كامل من راتب الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس وكافة معاونية وكذلك الجهاز الطبى والإدارى بعد الخروج من البطولة العربية.

وأضاف رئيس الزمالك أن اللاعبين أيضا سيتم خصم نصف مستحقاتهم المنصوص عليها فى العقود عن هذا الموسم بعد توديع البطولة العربية .

وشدد على أن لاعلي الزمالك لم تقدم المستوى المأمول وقال:"لاعيبة الزمالك كانت بتهزر وأمير مرتضى غاب عن اللقاء ولاعبي الفريق يريدون دائماً الناظر عليهم".

وتسأل قائلا:" أين حميد أحداد هداف أفريقيا ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومدبولي، كنت لا أتدخل حتى لا يتم اتهامي بعرقلة مسيرة الفريق".

وشدد على أن الزمالك خسر نفسه بنفسه والفريق لم يتدرب على ركلات الجزاء لاعتماده على نتيجة الذهاب

المزيد عن: كورة كرة رياضة الزمالك الاهلي الاتحاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
x
17:00
واتفورد
مانشستر سيتي
x
17:00
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
x
17:00
برايتون
ساوثهامتون
x
19:30
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
x
16:25
التعاون
الرائد
x
16:40
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
x
21:45
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
x
19:00
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
x
16:30
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
x
16:30
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
x
21:00
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
x
18:00
الأهلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 12:50:01 AM