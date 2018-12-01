نشرة أخبار منتصف الليل.. بيان شديد اللهجة من البرلمان المصري لنظيره الإيطالي.. وانطلاق قمة العشرين

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ بيان شديد اللهجة من البرلمان المصري لنظيره الإيطالي بسبب "ريجيني"، وموعد صرف معاشات شهر ديسمبر، وعدد آخر من الأخبار الهامة.

بيان شديد اللهجة من البرلمان المصري لنظيره الإيطالي

أبدى مجلس النواب المصري أسفه، لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفزعلى نتائج التحقيقات، مؤكدًا التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.

"التضامن" تعلن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة؛ لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر اعتبارا من غد السبت الأول من شهر ديسمبر لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

انطلاق قمة قادة العشرين في عاصمة الأرجنتين

انطلقت قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين رسميا، مساء اليوم الجمعة، بعد سلسلة من الاجتماعات على هامشها بين زعماء دوليين رئيسيين، بما في ذلك توقيع اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

خارجية الأرجنتين: تقدم ببند التجارة في بيان قمة العشرين

قال وزير الخارجية الأرجنتيني، خورخي فاوري، الجمعة، إن تقدماً تحقق في قضية التجارة للبيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين.

غدا.. محاكمة 28 متهما فى قضية "إعلام الإخوان"

تستأنف غداً السبت الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 28 متهماً بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" وحدد جلسة اليوم لاستماع مرافعات الدفاع.



