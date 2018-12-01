اليوم.. وزيرة الصحة تطلق مبادرة "100 مليون صحة" من الإسماعيلية
السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:56 صهشام إسماعيل
تطلق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بمحافظة الإسماعيلية، بحضور كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة صحة الإسماعيلية.
وأكد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، رفع درجة الاستعداد والانتهاء تماما من تنفيذ كافة الإجراءات، واتخاذ التدابير اللازمة والتجهيزات لبدء انطلاق فعاليات تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، والتى يتم انطلاق فعالياتها فى المرحلة الثانية.
وتشمل محافظات المرحلة الثانية من المبادرة 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى البحر الأحمر، شمال سيناء، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، فى إطار حرص الحكومة على صحة المواطنين والتوسع فى تنفيذ خطة البرنامج القومى للقضاء على فيروس سى ليشمل طلاب المدارس الثانوى والجامعات.
وأكد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، رفع درجة الاستعداد والانتهاء تماما من تنفيذ كافة الإجراءات، واتخاذ التدابير اللازمة والتجهيزات لبدء انطلاق فعاليات تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، والتى يتم انطلاق فعالياتها فى المرحلة الثانية.
وتشمل محافظات المرحلة الثانية من المبادرة 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى البحر الأحمر، شمال سيناء، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، فى إطار حرص الحكومة على صحة المواطنين والتوسع فى تنفيذ خطة البرنامج القومى للقضاء على فيروس سى ليشمل طلاب المدارس الثانوى والجامعات.
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