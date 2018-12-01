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عمرو سعد: هذا الفيلم لم يعجبني.. ومدين لـ "خالد يوسف"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:46 ص
عمرو سعد: هذا الفيلم لم يعجبني.. ومدين لـ خالد يوسف
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مريم الشريف
 

أكد الفنان عمرو سعد، أنه لم يعجب بفيلم "المومياء" للمخرج شادي عبد السلام، فى حين توجد أفلام بسيطة تعجبه كثيرًا كفيلم "اللمبي" الذى يراه أكثر من رائع.

وأضاف على نحو آخر خلال لقائه فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "cbc"، أنه مدين للمخرج خالد يوسف، للنجاحات العديدة التي قاما بتحقيقها سويًا.

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