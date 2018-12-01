مشادة حادة على الهواء بسبب "تقنين الدعارة"

وقعت مشادة كلامية وتبادل للألفاظ الخارجة على الهواء في برنامج "انفراد" مع البرلماني سعيد حساسين، بسبب دعوة وسام نوح، المدير التنفيذي بالمركز المصري للقانون، لتقنين الدعارة في مصر.



وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية مخاطبا وسام نوح: "إنتي دماغك كلها دعارة، وأنتي عار على المجتمع".



وأضاف: "الست دي بتقول كلام غير مظبوط، دي بتدعو للفجور والزنا، وتسئ لسمعة مصر، إنتي جاهلة للقانون المصري وبالدين الإسلامي".



فردت وسام نوح: "كلمني بأسلوب محترم، أنت تتحدث عن الدستور اللي بيتغير كل شوية، وأنا مش ولية، أنت بتهاجمني بعنف كده ليه؟".

