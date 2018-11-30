4 شروط لتحديد مستحقي الدعم والمستبعدين من منظومة البطاقات التموينية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من يناير المقبل، في تطبيق عدد من الشروط والمحاور لتحديد المستحقين للدعم التموينى للاستمرار في المنظومة، وكذلك المستبعدين من المنظومة والذين لا يستحقون الدعم التمويني.

والشروط الاربعة التي ستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء في تطبيقها من شهر يناير 2019 لتحديد المستحقين للأستمرار في الدعم التمويني هي:

والشروط الاربعة التي ستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء في تطبيقها من شهر يناير 2019 لتحديد المستحقين للأستمرار في الدعم التمويني هي:

2- تصفية البطاقات التموينية لتحديد من يستحق الدعم التمويني من عدمه وذلك من خلال تحديد الفئأت الأولي بالرعاية.





3- التواصل مع التأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة والأحوال المدنية ووزارة الهجرة والجوازات ومركز المعلومات بوزارة الانتاج الحربي للتأكد من صحة بيانات المستفيدين بالبطاقات التموينية.





4- وضع ثلاثة محاور رئيسية وهي الدخل والانفاق والممتلكات وقياس مستوى استهلاك المواطنين من الكهرباء، حيث سيعتمد في هذه المحاور على استمرار المواطنين على البطاقة التموينية أو حذف البطاقة التموينية أو الاستبعاد من البطاقة التموينية.





وفي ذات السياق قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بأن وزارة التموين تقوم بحذف الفئات الأتية من على البطاقات التموينية وهي:





1- حالات الوفاة.





2- المكررين على أكثر من بطاقة تموينية.





3- المسافرين للخارج فترة طويلة.





وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين بأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تصحيح بيانات البطاقات التموينية بنهاية شهر نوفمبر الجاري، وأن تنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية سيكون بناء على عدد من المؤشرات مثل الرواتب، والتأمينات المدفوعة، وحجم الانفاق على الكهرباء وفواتير المحمول والدخل والممتلكات وإمتلاك سيارات معينة لتحديد من يستحق الاستمرار في منظومة الدعم من عدمه.



