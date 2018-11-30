عاجل.. عمرو أديب يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي (فيديو)





أبدى الإعلامي عمرو أديب تعجبه من رد فعل جماهير النادي الأهلي بعد خروج فريقها من البطولة العربية للأندية على يد الوصل الإماراتي وخسارة اللقب الإفريقي بعد الهزيمة من الترجي التونسي.





وقال أديب، خلال حديثه عبر برنامجه "الحكاية" على قناة إم بي سي: "موقف صعب وعنيف للنادي الأهلي فمن الممكن أن يعمق بتروجيت غداً جراح الأحمر".





وتابع: "لأول مرة جمهور الأهلي يتخلى عن فريقه، وتزداد الكوميكس عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجمهور طلب من محمود الخطيب أن يرحل وهو أمر غريب".





وأكمل: "أقول لجماهير الأهلي أننا مرينا بظروف صعبة مع الزمالك لكن وقفنا وقفة رجالة والأهلي هيرجع تاني".





وانتقد أديب هجوم جمهور الأهلي على إدارة محمود الخطيب عقب الهزيمة من المقاولون العرب في الدوري المصري، مشيرًا إلى أهمية وقوف الجماهير مع رئيسها رغم الهزائم.



