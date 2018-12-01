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أزهري لمحامية طالبت بتقنين الدعارة: "نساء مصر شرفاء"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:09 ص
أزهري لمحامية طالبت بتقنين الدعارة: نساء مصر شرفاء
الدكتور عبد المنعم فؤاد
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أمنية فوزي
 
دعا الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية الوافدين الإسلامية بالأزهر، جموع المحامين في مصر لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المحامية وسام نوح التي طالبت بتقنين الدعارة.

وقال "فؤاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة: "إلى هذه الدرجة وصل بنا الحد للحديث عن تقنين الدعارة؟!".

وانفعل: "إذا بليتم فاستتروا، أنا أعصابي تعبت، نساء مصر فوق الجميع محدش يقول لنا إن الدعارة منتشرة في مصر".
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