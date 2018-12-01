زي النهاردة بتاريخ 1-12-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 1-12-2018





أحداث





1294 - العادل زين الدين كتبغا المنصوري يتولى الحكم ليصبح عاشر سلطان للدولة المملوكية.





1420 - هنري الخامس ملك إنجلترا يدخل باريس.





1534 - السلطان سليمان القانوني يضم مدينة بغداد إلى الدولة العثمانية بعد أن كانت تحت سيطرة الدولة الصفوية.





1577 - منح فرنسيس والسينغهام رتبة فارس (سير).





1640 - الملك جون الرابع ملك البرتغال يتمكن من تخليص بلاده من سيطرة إسبانيا وذلك بعد ستين عامًا من هذه السيطرة.





1882 - تعيين شمس الدين الإنبابي شيخًا للجامع الأزهر.





1889 - صدور العدد الأول من جريدة المؤيد والتي أسسها مصطفى كامل ورأس تحريرها علي يوسف.





1934 - الحركة الوطنية المغربية تقدم وثيقة مطالب الشعب المغربي إلى سلطات الحماية الفرنسية.





1942 - إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة، وانضمام اليابان إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.





1943 - انتهاء أعمال مؤتمر طهران بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والرئيس السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل.





1948 - ملوك ورؤساء الدول العربية يتفقون في مؤتمر أريحا على تنصيب الملك عبد الله بن الشريف الحسين بن علي ملك المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا على الضفة الغربية والقدس.





1976 - أنجولا تنضم إلى منظمة الأمم المتحدة.





1981 - الإعلان رسميًا عن اكتشاف فيروس الإيدز.





1988 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر الانتقال إلى جنيف للاستماع لخطاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بعد أن رفضت الولايات المتحدة إعطاءه تأشيرة دخول.





1988 - انتخاب بينظير بوتو ابنه الرئيس الراحل ذو الفقار علي بوتو رئيسة لوزراء باكستان.





2001 - عملية القدس الغربية المزدوجة





2006 - المعارضة اللبنانية تنظم مظاهرة في بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.





2006 - افتتاح دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها قطر.





2008 - الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما يعلن اختياره لمنافسته بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول على ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون لمنصب وزير الخارجية، لتكون بذلك كلينتون ثالث امرأة تتولى هذا المنصب بعد مادلين أولبرايت وكونداليزا رايز.





2010 - حزب الوفد الجديد وجماعة الإخوان المسلمون يعلنان إنسحابهما من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشعب وذلك بسبب اتهامهما للحكومة بتزوير الانتخابات وأعمال العنف التي صاحبت الجولة الأولى منها.





2013 - الصين تطلق عربتها الفضائية الأولى ضمن مهمة تشانج آه-3 التي تهدف لاستكشاف القمر.





2015 - جبهة النُصرة تُفرج عن 16 جُنديًّا لُبنانيًّا كانت قد أسرتهم سابقًا إثر مُناوشات في سلسلة جبال لُبنان الشرقيَّة كإحدى تبعات الحرب في سوريا، مُقابل الإفراج عن 13 سجينًا في لُبنان.





مـــــــواليـــــــــــد





1081 - الملك لويس السادس، ملك فرنسا.





1083 - آنا كومنينا، أميرة ومؤرخة بيزنطية.





1521 - تاكيدا شين-غن، عسكري ياباني.





1743 - مارتن كلابروث، عالم كيمياء ألماني.





1761 - ماري توسو، فرنسية مؤسسة متحف مدام تيسو للشمع.





1766 - نيكولاي ميخائيلوفتش كرامزين، روائي ومؤرخ روسي.





1792 - نيكولاي لوباتشيفسكي، عالم رياضيات روسي.





1863 - قاسم أمين، كاتب مصري.





1896 - غيورغي جوكوف، عسكري سوفيتي.





1908 - محمد مرسي أحمد، عالم رياضيات وفيزياء مصري.





1912 - مينورو ياماساكي، مصمم معماري ياباني.





1925 - مارتن رودبل، عالم كيمياء حيوية وغدد صماء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994.





1935 - وودي آلن، ممثل ومخرج أمريكي.





1937 - ممدوح الليثي، كاتب سيناريو ومنتج مصري.





1940 - ريتشارد بريور، ممثل أمريكي.





1941 - سعد الله ونوس، كاتب مسرحي سوري.





1942 - محمد كامل عمرو، وزير ودبلوماسي مصري.





1944 - دانيال بناك، كاتب فرنسي.





1944 - الطاهر بن جلون، كاتب مغربي / فرنسي.





1949 - سبستيان بنييرا، رئيس تشيلي.





1949 - بابلو إسكوبار، تاجر مخدرات كولومبي.





1951 - تريت ويليامز، ممثل أمريكي.





1958 - خافيير أغيري، لاعب ومدرب كرة قدم مكسيكي.





1961 - جيرمي نورثام، ممثل إنجليزي.





1964 - سالفاتوري سكيلاتشي، لاعب كرة قدم إيطالي.





1971 - خالد أمين، ممثل كويتي.





1971 - تولاي هارون، ممثلة سورية.





1971 - إيميلي مورتيمير، ممثلة إنجليزية.





1973 - رانيا يوسف، ممثلة مصرية.





1974 - كوستينها، لاعب كرة قدم برتغالي.





1977 - براد ديلسون، عازف جيتار أمريكي في فرقة لينكين بارك.





1983 - فهد الفهد، لاعب كرة قدم كويتي.





1983 - إيمان رجائي، ممثلة مصرية.





1988 - رامز أمير، ممثل مصري.





1985 - إميليانو فيفيانو، حارس مرمى كرة قدم إيطالي.





1985 - فيليب دي فرانكو، أمريكي من مشاهير موقع يوتيوب.





وفيـــــــــــات





1135 - الملك هنري الأول، ملك إنجلترا.





1241 - الإمبراطورة إيزابيلا، ملكة صقلية وزوجة الإمبراطور فريدريك الثاني.





1455 - لورنزو جبرتي، نحات وصانع معادن إيطالي.





1521 - البابا ليون العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





1530 - الأرشيدوقة مارغريت، دوقة سافوي.





1729 - جياكومو فيليبو مارالدي، عالم إيطالي / فرنسي في علم الفلك.





1825 - الإمبراطور ألكسندر الأول، إمبراطور الإمبراطورية الروسية الرابع عشر.





1865 - أبراهام إيمانويل فروليش، كاتب سويسري.





1916 - شارل دو فوكو، رجل دين كاثوليكي فرنسي.





1934 - إبراهيم بن محمد هادي الزنجاني، فقيه شيعي، سياسي وشاعر إيراني.





1947 - آليستر كراولي، منجم وساحر إنجليزي.





1947 - غودفري هارولد هاردي، عالم رياضيات إنجليزي.





1962 - فاخر فاخر، ممثل مصري.





1973 - دافيد بن غوريون، رئيس وزراء إسرائيل.





1983 - حليم تقي الدين، أكاديمي ومحام وقاضي درزي لبناني.





1987 - جيمس بالدوين، روائي أمريكي.





1991 - جورج ستيجلر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1982.





1994 - سامية جمال، راقصة شرقية وممثلة مصرية.





1998 - عائشة عبد الرحمن، كاتبة ومفكرة مصرية اشتهرت باسم «بنت الشاطئ».





2006 - صفي الرحمن المباركفوري صاحب كتاب الرحيق المختوم.





2007 - راسم الجميلي، مخرج وممثل عراقي.





2010 - برلنتي عبد الحميد، ممثلة مصرية.





2010 - والتر برسي غاردنر، عسكري بريطاني ووالد الأميرة منى الحسين.





2011 - كريستا فولف، كاتبة ألمانية.





2012 - أحمد الطيب العلج، ممثل مغربي.





2012 - فيل تايلور، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





2015 - إدوار خراط، كاتب روائي مصري.





2016 - صفي الرحمن المبارك فوري، صاحب كتاب الرحيق المختوم.





أعيـــــــاد ومنـــــــــاسبـــــــــــات





يوم الإيدز العالمي.





اليوم الوطني في رومانيا.