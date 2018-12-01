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برلمانية تطالب بـ عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:11 ص
برلمانية تطالب بـ عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج
النائبة شادية ثابت
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هدى عبدالرازق
 
قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت باقتراح لإلزام الدولة بعقد دورات تثقيفية قبل الزواج، معتبرة أن التحاليل التي تجرى للمقبلين على الزواج ليست كافية.

وأشارت "ثابت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "دائرة الحدث" المذاع عبر فضائية "الحدث"، اليوم الجمعة، إلى أنه بدلا من شهادة الزواج الطبية يتم حصول المقبلين على الزواج على دورة تدريبية مكثفة تكون لمدة 3 أيام، بغرض تأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا.

ولفتت إلى أن هذا النظام طبق في الكنيسة، مضيفة أنه لا بد من إجراء حوار مجتمعي للوصول إلى الشكل الأمثل لتطبيق هذا المقترح.
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