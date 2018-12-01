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عمرو سعد: استعنت بشقيقي لتجويد تلاوتي في "مولانا"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:58 ص
عمرو سعد: استعنت بشقيقي لتجويد تلاوتي في مولانا
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مريم الشريف
 

كشف الفنان عمرو سعد، عن استعانته بشقيقه المطرب أحمد سعد، والذى أحضر له تسجيلات نادرة لشيوخ للاستماع إليهم حتى يتعلم تجويد تلاوة القرآن الكريم، حتى يتقن دور الداعية الإسلامي في فيلمه "مولانا". 

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "cbc" "الشخصية كانت محتاجة تفاصيل كثيرة، وكان ضروري مذاكرتها ودراستها جيدًا".
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