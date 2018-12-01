برلماني: تحرك داخل مجلس النواب ضد فستان رانيا يوسف

أعلن النائب البرلماني سعيد حساسين، تقديم طلب إحاطة لرئيس البرلمان لاستدعاء وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بسبب فستان رانيا يوسف.



وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد" مساء الجمعة،: "رانيا يوسف شكلها نسيت تلبس ولا محدش عارف نزلت مستعجلة".



ومن جانبه ناشد نبيه الوحش في مداخلة للبرنامج، الشعب المصري بمقاطعة رانيا يوسف، وعمل حملات على التواصل الاجتماعي ضدها.



وأضاف: "هقدم بلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف"، داعيا الأمن الوطني لتقديم بلاغ حفاظًا على أخلاق المصريين.