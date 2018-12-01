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برلماني: تحرك داخل مجلس النواب ضد فستان رانيا يوسف

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:38 ص
برلماني: تحرك داخل مجلس النواب ضد فستان رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أمنية فوزي
 
أعلن النائب البرلماني سعيد حساسين، تقديم طلب إحاطة لرئيس البرلمان لاستدعاء وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بسبب فستان رانيا يوسف.

وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد" مساء الجمعة،: "رانيا يوسف شكلها نسيت تلبس ولا محدش عارف نزلت مستعجلة".

ومن جانبه ناشد نبيه الوحش في مداخلة للبرنامج، الشعب المصري بمقاطعة رانيا يوسف، وعمل حملات على التواصل الاجتماعي ضدها.

وأضاف: "هقدم بلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف"، داعيا الأمن الوطني لتقديم بلاغ حفاظًا على أخلاق المصريين.
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