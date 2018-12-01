عمرو سعد: "عملت بائعا للتين الشوكي لمدة يوم واحد"





قال الفنان عمرو سعد، أنه عمل بائعًا للتين الشوكي لمدة يوم واحد فقط، وذلك أثناء اشتراكه مع صديقه في شراء قفص تين شوكي من أبو زعبل لسعره المنخفض، فيما سألته سيدة عن سعر التين الشوكي وهنا قرر أن يبيع الواحدة بجنيه واحد.وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، أنه باع قفص التين بأكمله، وطلب من صديقه شراء آخر لبيعه إلا أن صديقة رفض.