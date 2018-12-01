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عمرو سعد: "عملت بمطعم فول في طفولتي وفواعلي فترة شبابي"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:20 ص
عمرو سعد: عملت بمطعم فول في طفولتي وفواعلي فترة شبابي
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مريم الشريف
 

كشف الفنان عمرو سعد، أنه بدأ العمل منذ كان فى الصف الثالث الإبتدائي، حيث كان يعمل مع بائع فول يدعى "عم عيد"، بدون علم والدته، إلا أن والده علم بالأمر وأخبره بأن المدرسة أهم.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "cbc"، أنه عمل أيضا فواعلي في المقاولون العرب، وكان وقتها فى المرحلة الثانوية.

ولفت إلى أن العمل ليس عيبًا فكان معه طلاب فى كليه الهندسة وغيرها فى هذا العمل، مشيرًا إلى أنه استفاد من عمله كصنايعي حينما أصبح مهندس ديكور بعد تخرجه من كلية فنون تطبيقية.


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