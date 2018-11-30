5 أندية تأهلت لدور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.. تعرف عليهم





استكملت فعاليات دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، حيث شهدت البطولة الكثير من المفاجآت وخروج أندية كبيرة خلال هذا الدور.





وشهد دور الـ16 خروج ناديي مصريين، حيث ودع ناديي الأهلي والزمالك البطولة، واكمل الإتحاد السكندري مشواره في البطولة بتأهله للدور القادم.





وجاءت قائمة الأندية المتأهلة حتي الآن لدور الـ8 كالتالي :-





1- الهلال السعودي





2- الإتحاد السكندري





3- مولودية الجزائر





4- النجم الساحلي التونسي





5- الوصل الإماراتي



