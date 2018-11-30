أشرف زكي: لا يوجد نجم أكبر من النقابة وسنتعامل مع أعمال بير السلم بالضبطية (فيديو)

قال الدكتور أشرف زكي إن الفنانين على أعتاب فترة بشعة، لافتًا إلى أن نقابة الفنانين بحثت مع رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري وجود لجنة للإشراف على صناعة الأفلام والتي أصبح أغلبها لا يمثل مصر.

وأضاف "زكي" أنه لن يتعامل مجددًا بالورقة والقلم وإنما بالضبطية القضائية، ولن يسمح بعرض أي من أعمال بير السلم، مطالبًا الفنانين بالتعاون معه.

وتابع "زكي" أنه لا يوجد نجم أو فنان أكبر من النقابة، وفي حال اكتشف أنه هناك من يتعامل على أساس أنه مع نجم ما سيتم إيقافه فورًا مهما كان أسمه، مشيرًا إلى أنه يوجد الكثير من النقابيين الغلابة وأن النقابة تتسول لعلاجهم.

جاء ذلك على هامش الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة، بنادي نقابة المهن التمثيلية لبحث الأزمات التي تواجه صناع الدراما، بحضور الدكتور أشرف ذكي نقيب الفنانين، والفنان مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، ورئيس اتحاد النقابات الفنية عمر عبدالعزيز، ورئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري، ولفيف من الفنانين من بينهم سامي مغاوري، وإيهاب فهمي.