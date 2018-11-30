أشرف زكي: أغلب العاملين في الدراما يتعاونون مع أقاربهم ومعارفهم من غير النقابيين

قال الدكتور أشرف زكي إن عدد كبير من الأعمال الدرامية مخرجيها ليسوا نقابين، لافتًا إلى أن أغلب العاملين في الأعمال الفنية يحضرون أقاربهم ومعارفهم للعمل معاهم.

وتابع "زكي" أنه في حال وجود غير نقابين موهوبين سيتم منحهم عضوية النقابة، كما سيحدث مع شريف الدسوقي الذي حصل على جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة أمس الخميس.

جاء ذلك على هامش الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة، بنادي نقابة المهن التمثيلية لبحث الأزمات التي تواجه صناع الدراما، بحضور الدكتور أشرف ذكي نقيب الفنانين، والفنان مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، ورئيس اتحاد النقابات الفنية عمر عبدالعزيز، ورئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري، ولفيف من الفنانين من بينهم سامي مغاوري، وإيهاب فهمي.