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عروسان يحتفلان بخطوبتهما بتيشيرت الزمالك.. ولكن هذا حالهم بعد الهزيمة من الاتحاد

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:03 م
عروسان يحتفلان بخطوبتهما بتيشيرت الزمالك.. ولكن هذا حالهم بعد الهزيمة من الاتحاد
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أمنية فوزي
 
قررا عروسان من الشرقية الاحتفال بخطوبتهما بتشيرت الزمالك أملًا في فوزه اليوم بمباراته أمام نادي الاتحاد السكندري في البطولة العربية، ولكن لاعبي القلعة البيضاء خذلوهم.

وقال العريس محمد سمير، الشهير بشيكا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الجمعة، إنه أقام خطوبته بتيشيرت الزمالك أمس فرحًا بانتصارات النادي المتكررة.

وأضاف: "بعد خسارة الزمالك أنا فصلت خالص، مفروض نكسب ومش نوصل لضربات الجزاء"، مشددًا على ضرورة رحيل اللاعب كاسونجو في فترة الانتقالات الشتوية، قائلا: "أنا مش بعترف بيه كلاعب".

وقالت العروسة عايدة علاء، إنها زملكاوية منذ الصغر، موجهة كلمة لفريق الزمالك: "كنتوا كملتوا جميلكم النهاردة وكملتوا فرحتنا".
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