لأول مرة "فورمولا 1" تبث سباقاتها على الإنترنت ابتداءا من موسم 2018

مع بداية موسم 2018 القادم من بطولة فورمولا 1 ستطلق اللجنة المنظمة للبطولة خدمة بث مباشر على الانترنت لسباقات وجولات البطولة لأول مرة في تاريخها، حيث سيتم إطلاق هذه الخدمة باسم F1 TV، وستكون خدمة غير مجانية بتكلفة تتراوح من 8 إلى 12 دولار شهريا.





ولجعل هذه الخدمة أكثر تميزا عن القنوات الرياضية الناقلة للبطولة، سيتم استخدام الاشتراك الشهري لكل عميل على عدد كبير من الأجهزة المحمولة بدون اي تكاليف إضافية، كما سيتم إطلاق تطبيق خاص بهذه الخدمة يمكن من خلاله مشاهدة السباقات التأهيلية لكل جولة، وأيضا التجول في أي وقت بين الكاميرات الصغيرة المدمجة بكل سيارة كل سائق لمشاهدة السباق من وجهة نظر السائق.



