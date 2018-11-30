ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لأول مرة "فورمولا 1" تبث سباقاتها على الإنترنت ابتداءا من موسم 2018

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:00 م
لأول مرة فورمولا 1 تبث سباقاتها على الإنترنت ابتداءا من موسم 2018
فورمولا 1
طباعة
 
مع بداية موسم 2018 القادم من بطولة فورمولا 1 ستطلق اللجنة المنظمة للبطولة خدمة بث مباشر على الانترنت لسباقات وجولات البطولة لأول مرة في تاريخها، حيث سيتم إطلاق هذه الخدمة باسم F1 TV، وستكون خدمة غير مجانية بتكلفة تتراوح من 8 إلى 12 دولار شهريا.

ولجعل هذه الخدمة أكثر تميزا عن القنوات الرياضية الناقلة للبطولة، سيتم استخدام الاشتراك الشهري لكل عميل على عدد كبير من الأجهزة المحمولة بدون اي تكاليف إضافية، كما سيتم إطلاق تطبيق خاص بهذه الخدمة يمكن من خلاله مشاهدة السباقات التأهيلية لكل جولة، وأيضا التجول في أي وقت بين الكاميرات الصغيرة المدمجة بكل سيارة كل سائق لمشاهدة السباق من وجهة نظر السائق.

كذلك سيتم إطلاق هذه الخدمة في البداية بعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، وسيتم زيادة هذه اللغات في مواسم لاحقة، كما ستضم الخدمة جزء خاص لمشاهدة الحلبة من أكثر من كاميرا والتنقلب بينهم بشكل سريع في أي وقت خلال السباق.
المزيد عن: فورمولا 1 عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات سباقات فورمولا 1 خدمة بث مباشر بث سباقات فورمولا 1 السيارات الانترنت اخبار السيارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
0
x
16:00
2
الهلال
الزمالك
3
x
ضربات جزاء
4
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
0
x
22:00
1
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
1
x
16:25
1
الفيصلي
أهلي جدة
1
x
17:30
1
الفيحاء
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 11:10:08 PM