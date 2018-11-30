شاهد.. كواليس تصوير "ملاك وشيطان" لـ ياسمين علي وسليم عساف (صور)

أعلنت المطربة "ياسمين علي، والمطرب الملحن والشاعر اللبناني الشهير سليم عساف، اليوم طرح البوستر الدعائي لـ أغنية "ملاك وشيطان" وهي دويتو يجمع بينهما لأول مرة.

الأغنية تحمل توقيع سليم عسّاف كلاماً ولحناً، و هي من توزيع رامي سمير الذي وزّع مؤخراً أغنية "٣ دقات"، أمّا التسجيل، فقد تمّ بإشراف مهندس الصوت خالد سند، وتعود فكره الأغنية لـ ياسمين والتي قامت بطرحها علي عساف لوضعها في إطار دويتو بينهما.





يذكر أن "ملاك وشيطان" ثالث ديو للمطربة ياسمين علي حيث غنت "أنا شهيرة أنا الخائن "مع الفنان المصري محمد نور وأغنية تتر مسلسل بيت السلايف مع الملحن مدين.