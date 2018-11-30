وزير المالية عن استيراد "التوك توك": إحنا جهة منفذة للصناعة

علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية على المطالبات بمنع استيراد "التوك توك" قائلًا: " استيراد سلعة عن غيرها ليس قرار وزارة المالية ولكن اختصاص وزارة التجارة والصناعة؛ وهي من ترسل لنا منع استيراد سلعة محددة"، موضحًا أن وزارة المالية هي منفذ لقرار وزارة الصناعة.



وأوضح "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة أن مدخلات الإنتاج تعامل بالدولار الجمركي وقيمته الأن 16 جنيه لدعم الصناعة وتوفير فرص عمل، معلقًا: " إحنا عايزين نعطي ميزة عشان نشغل عمالة تفتح بيوت وتسترزق وتكسب بالحلال، لكن لوعايز تشتري من الخارج وتطرح في السوق يبقى تاخد الدولار بسعر السوق".

