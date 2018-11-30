ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير المالية عن استيراد "التوك توك": إحنا جهة منفذة للصناعة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:47 م
وزير المالية عن استيراد التوك توك: إحنا جهة منفذة للصناعة
الدكتور محمد معيط
طباعة
داليا الحسين
 
علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية على المطالبات بمنع استيراد "التوك توك" قائلًا: " استيراد سلعة عن غيرها ليس قرار وزارة المالية ولكن اختصاص وزارة التجارة والصناعة؛ وهي من ترسل لنا منع استيراد سلعة محددة"، موضحًا أن وزارة المالية هي منفذ لقرار وزارة الصناعة.

وأوضح "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة أن مدخلات الإنتاج تعامل بالدولار الجمركي وقيمته الأن 16 جنيه لدعم الصناعة وتوفير فرص عمل، معلقًا: " إحنا عايزين نعطي ميزة عشان نشغل عمالة تفتح بيوت وتسترزق وتكسب بالحلال، لكن لوعايز تشتري من الخارج وتطرح في السوق يبقى تاخد الدولار بسعر السوق".
المزيد عن: مصر الشأن اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
0
x
16:00
2
الهلال
الزمالك
3
x
ضربات جزاء
4
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
0
x
22:00
1
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
1
x
16:25
1
الفيصلي
أهلي جدة
1
x
17:30
1
الفيحاء
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 11:10:08 PM