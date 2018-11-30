"نفخر بك يا أسد الجزيرة".. وزير خارجية البحرين يعلق على الحضور المذهل لولي العهد
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:44 م
وصف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بـ"أسد الجزيرة"، مشيدًا به، وبمشاركته وحضوره المذهل في قمة العشرين التي تُجرى في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لمدة يومَيْن.
وشارك الوزير البحريني مقطع فيديو لولي العهد خلال مشاركته
في مؤتمر مجموعة العشرين، وعلق عليه عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً:
"نفخر بك يا أسد الجزيرة؛ فأنت خير من يمثلنا".
وخطف الأمير الشاب الأنظار في الجلسة الافتتاحية للقمة، وجذبت
كاريزما ولي العهد وحضوره المذهل عدسات المصورين، والتقطت له صورًا ومقاطع فيديو وهو
يتصافح مع الزعماء، ويلتقي بعضهم في أحاديث جانبية باسمة.
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