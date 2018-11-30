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سقوط "حتاتة" بالهيروين وبندقية آلية في قبضة مباحث الإسماعيلية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:44 م
سقوط حتاتة بالهيروين وبندقية آلية في قبضة مباحث الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض علي " حتاتة" مسجل شقي خطر سبق اتهامه في 21 قضية، بحوزته ربع كيلو من جوهر الهيروين المخدر، وبندقية أليه و10 طلقات من ذات العيار.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز شرطة القصاصين بضبط المتهم" عبدالسلام. س" 39 عامًا" وشهرته ـ حتاتة" مقيم الوابورات ــ دائرة المركز مسجل شقى خطر" سرقات عامة " مطلوب فى القضية إداري مركز القصاصين بتهمة "مقاومة سلطات" وسبق اتهامه فى 21 قضية " سرقات متنوعة، مخدرات، مشاجرة، سلاح بدون ترخيص، شروع فى قتل أداب عامة، هتك عرض " وبحوزته سلاح نارى " بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار، وكمية من جوهر الهيروين المخدر تزن " 250 جرام " ومبلغ مالى 150 جنية، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
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