ضبط مستريح المحلة بعد الاستيلاء على 600 ألف جنيه من المواطنين بهدف توظيفهم

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقه وسط الدلتا، من ضبط مستريح جديد نصب على مواطنين في مبالغ قدرت بـ600 ألف جنيه في تجارة الملابس مقابل الحصول على أرباح شهرية.



و تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من "أشرف. س" و3 آخرين مقيمون زفتى بالغربية، بقيام "طارق. ع" تاجر ملابس مقيم المحلة الكبرى بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.



وتبين قيام المشكو في حقه، بممارسة نشاط واسع في مجال تلقى الأموال والنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على 600.000 جنيه بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.



وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.