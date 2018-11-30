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الوئام- السعودية| "الصحة" تضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة في الريا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:41 م
الوئام- السعودية| الصحة تضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة في الريا
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ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدة تقوم بعمليات جراحية، في الرياض.

 

وأوضحت الوزارة أنه كان بحوزتها إجازات مرضية وهمية، ومواد طبية مجهولة المصدر، وتم إحالتها إلى النيابة العامة.

 

وتحث الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، من خلال الاتصال على 937.

 

المصدر: صحيفة الوئام

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