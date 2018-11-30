الوئام- السعودية| "الصحة" تضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة في الريا

تقدم صحيفة الوئام كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدة تقوم بعمليات جراحية، في الرياض.

وأوضحت الوزارة أنه كان بحوزتها إجازات مرضية وهمية، ومواد طبية مجهولة المصدر، وتم إحالتها إلى النيابة العامة.

وتحث الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، من خلال الاتصال على 937.

المصدر: صحيفة الوئام