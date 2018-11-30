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عمرو أديب يكشف سبب ارتدائه رابطة عنق حمراء

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:40 م
عمرو أديب يكشف سبب ارتدائه رابطة عنق حمراء
الإعلامي عمرو أديب
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أمنية فوزي
 
ظهر الإعلامي عمرو أديب، مرتديًا رابطة عنق حمراء، خلال تقديم برنامجه، قائلًا: "لابس جرافتة حمراء مخصوص تعاطفًا مع النادي الأهلي".

وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة: "حبيت أقف بجانب النادي الأهلي وجماهيره قبل ما جراحه تتعمق غدًا، موقفهم صعب جدا".

وتابع: "قلبي يقطر دمًا على النادي الأهلي، وأشعر بمشاعر كثيرة من الحزن والإحباط".

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