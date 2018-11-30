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سبق- السعودية| احتجاز أطفال داخل السيول بينبع.. وطيران الأمن يتدخل

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:39 م
سبق- السعودية| احتجاز أطفال داخل السيول بينبع.. وطيران الأمن يتدخل
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تدخل طيران الأمن، مساء اليوم، في مهمة إنقاذ محتجزين بالسيول في محافظة ينبع، حيث تم إنقاذ 5 أشخاص منهم أطفال بسلة الإنقاذ.

 

وأوضحت القيادة العامة لطيران الأمن، أنه وبالتعاون مع الدفاع المدني تم إنقاذ أنه 5 أشخاص منهم (3 أطفال) عن طريق انتشالهم بسلة الإنقاذ ورفعهم إلى الطائرة.

 

وأشارت، إلى أن الأشخاص كانوا محتجزين بسيارتهم في مياه سيول في وادي الصرير شمال مطار ينبع، حيث تم نقلهم وإنزالهم في منطقة آمنة.

 

كما تقوم طائرات الأمن حاليًا بتنفيذ مهام المسح الجوي لمجاري السيول والأودية، للاستطلاع على الأوضاع، والقيام بالتدخل الفوري بعمليات الإنقاذ والإجلاء.

 

المصدر: صحيفة سبق

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